Per dicembre si teme onda di risalita contagi. L'appello del virologo Pregliasco sul vaccino: "Fate anche il richiamo"

"Siamo in una fase di transizione tra la pandemia vera e propria e un andamento endemico, di convivenza con il virus - spiega il virologo Fabrizio Pregliasco -. Siamo in ballo con delle varianti e sottovarianti di Omicron, che hanno un elevata contagiosità e la possibilità di reinfettare i guariti, cosa che non succede con altre malattie infettive che danno protezione per la vita.

Tutto questo e i modelli matematici ci fanno pensare che dovremmo temere un'onda di risalita entro dicembre, speriamo non sia un'ondata. Una situazione che potrebbe di nuovo impegnare gli ospedali".

"La differenza - conclude Pregliasco - la possono fare le persone, soprattutto quelle fragili, che si sottopongono al richiamo vaccinale. Il massimo sarebbe combinare la vaccinazione anti-Covid con quella anti-influenzale".

Nel video l'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco