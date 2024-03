Primarie Usa: Joe Biden e Donald Trump stravincono al Super Tuesday

Si è chiusa la maxi tornata di primarie negli Stati Uniti: il Super Tuesday, che coinvolge 15 Stati e un territorio americano, ovvero le Isole Samoa. E' un successo sia per Joe Biden che per Donald Trump, già avversari nelle elezioni presidenziali del 2020. Entrambi ipotecano la nomination e quindi il rematch all'appuntamento di novembre. Entrambi cedono però davanti a un avversario.

Nikki Haley, rivale repubblicana del tycoon, gli strappa a sorpresa il Vermont. E per ora non molla, continuando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti. Trump è comunque soddisfatto del risultato e festeggia: “ Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, abbiamo fatto una cosa che nessuno aveva fatto prima nella storia”.

L'attuale presidente Usa e leader dei democratici perde un round nei caucus delle Isole Samoa, sconfitto da un imprenditore locale, Jason Palmer. Ma non è l'unica insidia che trova sul suo cammino: nelle urne di alcuni Stati infatti, come il Minnesota, ritrova la protesta del voto arabo per il sostegno a Israele. Per Biden, il successo a questa tornata di primarie è anche occasione per un affondo all'avversario: “Trump – accusa – è determinato a distruggere la nostra democrazia”.