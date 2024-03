Putin schiera truppe al confine con la Finlandia

Vladimir Putin

Non è stata affatto digerita l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato da parte del leader del Cremlino Vladimir Putin che ora intende schierare le sue truppe lungo il confine con Helsinki. "Non avevamo nessuna truppa schierata in quel settore – dichiara - ma ora ci saranno. Non c'erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno". Rincara poi la dose su un possibile utilizzo dell'armamento nucleare: “Dal punto di vista tecnico e militare – conferma alla tv statale e all'agenzia Ria Novosti - siamo pronti” ma precisa: “L'utilizzo di armi atomiche è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo l'esistenza, la sovranità e l'indipendenza della Russia”. Su questo aspetto il leader di Mosca si è detto convinto che la possibile presenza di contingenti militari della Nato in Ucraina "non cambierà la situazione". La Russia, afferma il premier Finlandese, sta spingendo i cittadini di Paesi terzi sui nostri confini orientali, i numeri sono ancora bassi ma il fenomeno è preoccupante. Dobbiamo salvaguardare le frontiere esterne da qualsiasi attacco ibrido.

Fumata bianca al comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue sull'approvazione della Ukraine Assistance Facility per fornire aiuti militari urgenti a Kiev. La misura, che vale 5 miliardi di euro per il 2024, è frutto di un compromesso e prevede la possibilità di acquistare armi - e ottenere i rimborsi dal fondo - sul mercato internazionale qualora l'industria europea non sia in grado di evadere rapidamente gli ordini. Il messaggio è chiaro: sosterremo Kiev con tutto ciò che è necessario per prevalere", scrive su X l'alto rappresentante Ue Josep Borrell.