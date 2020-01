Soldati italiani via da Bagdad

I soldati italiani hanno lasciato, nel corso della notte, la base americana a Baghdad, da due giorni sotto il tiro dei mortai. Lo scrive La Stampa, secondo cui il trasferimento dal compound "Union 3" ha riguardato tutti gli uomini italiani impegnati nell'operazione di addestramento delle forze di sicurezza irachene - un cinquantina di carabinieri - ed è stato deciso dallo Stato maggiore della Difesa in accordo con i vertici della Nato.

La Germania intanto ha annunciato che ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell'ambito della della coalizione anti Isis, mentre il Pentagono ha smentito la lettera in cui i vertici militare americani informavano la loro controparte irachena di aver iniziato i preparativi per "lasciare" il Paese.