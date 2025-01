Stato di emergenza a Los Angeles, 30 mila via per rogo. Soccorritori "Impossibile contenerlo" [video]

Fiamme che lambiscono edifici e ville, colonne di fumo nero, strade intasate da macchine abbandonate da autisti e passeggeri in fuga tra cenere e violente raffiche di vento. Sono le immagini condivise da chi vive a Pacific Palisades, un'area molto ricca che si affaccia sull'Oceano a ovest di Los Angeles, che da ore è avvolta dalle fiamme.

La città ha dichiarato lo stato di emergenza: oltre 30 mila persone sotto ordine di evacuazione e 13 mila edifici sotto minaccia. Chiuse alcune scuole, evacuato un centro per gli anziani. Il rogo è scoppiato intorno alle 10:30 (le 19.30 in Italia) sulle colline che si buttano a picco sul mare, alimentato dalla secchezza del terreno e da venti "pericolosi e distruttivi" che in queste ore battono la California meridionale.

Un secondo rogo è divampato ad Altadena, a est della città.