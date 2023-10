Stop Ue al far west commerciale degli influencer

Stop al far west nel campo degli influencer, soprattutto quando sono portatori di interessi economici non sempre trasparenti. I loro post saranno passati al vaglio dagli esperti della Commissione europea e delle competenti autorità nazionali per identificare quelli che seguono pratiche scorrette a danno dei consumatori.

L'operazione, che sarà lanciata nel giro di qualche settimana, è stata decisa da Bruxelles anche alla luce della dimensione assunta da un fenomeno in costante crescita e che, secondo le stime, quest'anno arriverà ad avere un valore di quasi 20 miliardi di euro.

Ma non è solo una questione di soldi. Il commissario Ue alla giustizia Didier Reynders, nel presentare l'iniziativa, ha voluto sottolineare che questo mercato interessa anche fasce della popolazione che meritano una tutela particolare.