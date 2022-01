Tensione in ucraina, mosca avvia esercitazioni in Crimea. Kiev cerca di abbassare i toni

La Russia ha avviato esercitazioni con carri armati in Crimea mentre cresce la tensione in Ucraina e si intensificano gli sforzi diplomatici. La Ue promette 'sanzioni massicce in caso d'aggressione' di Mosca. Joe Biden ha annunciato che potrebbe considerare sanzioni personali contro Putin, e avverte la Bielorussia che se aiuterà Mosca a invadere l'Ucraina ci sarà una risposta "ferma".

Intanto la Nato in serata ha fatto sapere che alla fine di questa settimana «invierà una proposta formale scritta» alla Russia a proposito delle richieste di garanzie di sicurezza avanzate da Mosca. A renderlo noto, nel corso di in un’intervista alla Cnn, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Si tratta di un’altra mossa diplomatica che mira a «trovare una via di uscita» alla crisi ucraina, come ha evidenziato lo stesso Stoltenberg. «Siamo pronti a sederci al tavolo e ad ascoltare le preoccupazioni della Russia – sono le sue parole – ma non siamo pronti a scendere a compromessi sui nostri principi».



Una minaccia di invasione al momento 'non esiste', dice intanto il governo di Kiev, ma fa sapere di avere smantellato un 'gruppo criminale' sostenuto dalla Russia che preparava un attacco.

Ma cosa sta succedendo in queste settimane tra Ucraina e Russia?

- Nelle ultime settimane la Russia sta dispiegando truppe militari al confine con l'Ucraina

- Da parte della Russia ci sono forti pressioni perchè ci sia una formalizzazione da parte della Nato (alleanza militare tra Stati Uniti, Canada e 28 paesi europei) perchè l'Ucraina non entri a farne parte

- Nel 2014 la Russia aveva già annesso la Crimea, una parte dell'Ucraina. Da allora i separatisti filorussi hanno preso il controllo del Donbass.

- Gli Usa hanno ritirato il personale diplomatico non essenziale dall'Ucraina. Non hanno fatto lo stesso l'Unione Europea e i singoli stati membri.

- Gli Stati Uniti hanno annunciato la mobilitazione di 8.500 risorse per un dispiegamento nell'Est Europa. La Russia ha riposto con le esercitazioni militari in Crimea