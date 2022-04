Ucraina: russi prendono Mariupol, oltre mille gli ucraini arresi

Prosegue l'avanzata russa nell'Est dell'Ucraina, con obiettivi il Donbass e soprattutto la città portuale di Mariupol, ormai diventata un simbolo delle devastazioni causate dal conflitto e teatro di violenti combattimenti, con scontri anche corpo a corpo. Sono 1.026 i militari ucraini che si sono arresi nella città, tra questi ci sono 162 ufficiali e 47 soldatesse. Lo afferma il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

IL presidente americano Biden attacca Putin, che ritiene responsabile di cercare un genocidio: "Vuole cancellare gli ucraini". "Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me". Sono "parole vere da un vero leader", commenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per il numero uno del Cremlino, i negoziati sono "in un vicolo cieco" per colpa degli ucraini, e la Russia continuerà la guerra per conquistare l'intero Donbass per proteggere la popolazione locale di etnia russa.

Intanto Zelensky propone alla Russia di consegnare a Mosca l'oligarca Viktor Medvedchuk, considerato vicino al Cremlino, in cambio della liberazione degli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe. Medvedchuk, deputato e leader dell'opposizione filorussa, è stato arrestato con un'operazione speciale dell'intelligence ucraina. Per Kiev era il traditore numero uno.