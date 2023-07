Vertice Vilnius, Zelensky: “Nessun compromesso territoriale sulla NATO”

Il livello di tensione in Ucraina è a livelli altissimi, sia dal punto di vista diplomatico che militare. Il presidente Zelensky, di ritorno dal vertice NATO di Vilnius, esclude la possibilità di compromessi con la Russia, sulla futura adesione di Kiev alla NATO. Allo stesso tempo il presidente americano Joe Biden, incontrando gli studenti dell'università di Vilnius, attacca nuovamente Putin: “Dubita della nostra resistenza – afferma – ma sta sbagliando tutti i calcoli”.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, smentisce indiscrezioni su possibili colloqui ufficiali per la pace in Ucraina in questo mese. "Gli F-16 che arriveranno a Kiev - ribadisce - rappresenteranno una minaccia nucleare per Mosca". Minaccia che però non preoccupa l'omologo ucraino Kuleba: “I jet – dichiara – ci verranno consegnati nei tempi previsti”. Nella notte un civile è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite dopo un attacco del Cremlino.

La contraerea di Kiev è riuscita ad abbattere diversi droni, i cui detriti comunque hanno provocato ingenti danni. Tra i feriti ci sono una ragazza di 19 anni e un uomo di 23 anni, entrambi colpiti da schegge di vetro.