Accordo energia: Rete, tariffe contenute mantenendo la qualità dei servizi

Rete torna sull'accordo per l’energia siglato a fine anno con l'Italia. Passaggio che denota – rileva il movimento - “il recuperato rapporto bilaterale che consente ai due Paesi di sedersi al tavolo e trattare alla pari problematiche comuni, pur nelle rispettive difformità e necessità”. In evidenza inoltre l'aspetto tecnico e finanziario “in quanto San Marino, e in particolare l’AASS, - continua Rete - potrà continuare ad acquistare sul mercato energetico europeo, a costi molto vantaggiosi, l'energia per soddisfare il proprio fabbisogno. Questo permetterà di contenere le tariffe, di mantenere inalterata la qualità dei servizi offerti ai cittadini e di garantire anche i numerosi servizi non remunerativi”. A titolo di esempio Rete cita, infine, il “trasporto scolastico interno usufruito in maniera gratuita da tutti gli studenti e finanziato interamente dall’Azienda”.