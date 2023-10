Accordo Ue, Beccari incontra Šefčovič: "Margini di disponibilità rassicuranti sui servizi finanziari"

Nel servizio il Segretario Luca Beccari in collegamento

Incontro molto positivo a Bruxelles presso Palazzo Berlaymont tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič. Incontro politico che “potrebbe essere l'ultimo ma probabilmente - anticipa il Segretario - poi ce ne sarà ancora almeno uno a chiusura un po' di tutto".

Da Beccari quindi il resoconto del confronto: "Abbiamo innanzitutto immaginato quella che sarà la road map sulla base dei piani precedenti e comunque confermato l'obiettivo di cercare di chiudere il negoziato entro l'anno. Abbiamo iniziato ad immaginare quali potrebbero essere i percorsi successivi, quindi la ratifica anche tenuto conto di quelle che possono essere ovviamente le tempistiche interne a San Marino e ovviamente interne alla Commissione per tutte le approvazioni del caso e compatibilmente con il doppio appuntamento elettorale sia per San Marino sia per la stessa Unione europea nel 2024".

E ancora: "Al di là di questo abbiamo affrontato in modo particolare il pacchetto mobilità e stabilimento delle persone e dei lavoratori – pacchetto unico – sul quale abbiamo fatto notevoli progressi e abbiamo raggiunto sostanzialmente quella che può essere una posizione di compromesso; valuteremo nel dettaglio ma credo che le istanze sammarinesi siano state nella sostanza recepite appieno dalla Commissione, quindi siamo molto soddisfatti.

Affrontati poi in modo particolare i nodi più politici del dossier dell'integrazione dei servizi finanziari, dopo la prima riunione tecnica che c'è già stata un paio di settimane fa e quella che ci sarà invece i primi di novembre, dove abbiamo evidenziato quelli che sono i punti più importanti per la parte sammarinese, tenuto conto delle discussioni avute in Commissione Esteri-Finanze congiunta ma anche sentita in proposito l'Abs. Ricevuti margini di disponibilità rassicuranti per cui insomma, credo che anche su questo dossier che rimane il più complicato da un punto di vista tecnico ci possano essere tutti i margini per arrivare ad un compromesso soddisfacente”.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici.