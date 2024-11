Al via il congresso di Libera, Matteo Ciacci passa il testimone

(In video la dichiarazione del segretario uscente di Libera Matteo Ciacci durante la diretta del Tg San Marino)

Al Teatro Titano il secondo congresso di Libera, il primo da quando è un partito di Governo. Verranno eletti i nuovi vertici e Giulia Muratori è la candidata unitaria per la carica di segretario. Le votazioni, per la nuova leadership e il direttivo, sono in programma domani, mentre questa sera l'assise si apre con la relazione del segretario uscente Matteo Ciacci che, dopo le elezioni di giugno e l'accordo di Governo con Psd, DC e AR, ha assunto l'incarico di segretario di stato al territorio.

(In video la dichiarazione del segretario uscente di Libera Matteo Ciacci durante la diretta del Tg San Marino)