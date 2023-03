Alleanza Riformista: "No a reunion trite e ritrite, al centro le proposte”

In vista della conferenza pubblica del 14 aprile, Alleanza Riformista riunisce il Gruppo di Coordinamento e fissa il percorso da continuare a seguire, in controtendenza – è questo l'obiettivo - ai “movimenti autoreferenziali” di alcune forze politiche “finalizzati – sottolineano - spasmodicamente alla ricerca del giusto posizionamento”.

Alleanza Riformista mette al centro le proposte: “Creare una “ammucchiatina”, giocata esclusivamente per il terrore della “soglia di sbarramento”, - scandiscono - non ci riguarda”. Ed elencano i punti fermi della propria azione: dallo sforzo corale necessario sull’Accordo di Associazione con l'Unione europea, ribadito di recente, alla centralità del lavoro; dal sostegno al processo di riforme in materia di giustizia, al grande tema della della sanità, “declinando proposte fattibili – non solo dal punto di vista del bilancio – osservano - ma tali da tutelare la particolare identità di “Ospedale di Stato”.

“Non ci interessano le sommatorie di gruppi o gruppetti – la lapidaria conclusione - di “Réunion e contro Réunion” trite e ritrite i sammarinesi ne han già viste troppe...e troppe volte”.