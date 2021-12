Alta tensione in aula: l'opposizione parla di deriva autoritaria, per il Segretario Lonfernini "sono mere falsità"

Ripresi, in mattinata, i lavori del Consiglio Grande e Generale. Il primo ad intervenire il capogruppo di Repubblica Futura Nicola Renzi che, riferendosi alla seduta segreta di martedì della commissione sanità, ha parlato di “spettacolo da pelle d'oca” e di deriva autoritaria. Citata la recente sequela di dimissioni dell'Autorità Garante per l'Informazione, dell'Autorità per la tutela della Privacy ed anche, quelle che ha definito, le minacce rivolte a un giornalista e all'editore del quotidiano 'L'Informazione' attraverso un comunicato di stampa del Governo.

Concetti ribaditi dai consiglieri di Libera Morganti, Muratori e Bevitori. Per Pasquale Valentini del Pdcs le audizioni in commissione non devono trasformarsi in processi. “Così stiamo disastrando le istituzioni” ha detto, parlando anche di uso assurdo della segretezza: “Seduta segreta – ha affermato - vuol dire riservata ai consiglieri che devono assumersi la responsabilità di ciò che comunicano”. In replica alle accuse dell'opposizione, di deriva autoritaria, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha affermato che si tratta di mere falsità, rimarcando che al termine della seduta segreta della commissione sanità è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità.







Ha anche ricordato che nella scorsa legislatura l'allora maggioranza non volle accordare la tutela legale ad un consigliere di opposizione che era stato denunciato da Confuorti. Gian Matteo Zeppa, di Rete, ha esortato i consiglieri di opposizione a rivolgersi in tribunale per denunciare, anziché fare show in aula. E in merito alla commissione sanità ha sottolineato che la seduta in modalità segreta è stata decisa da un ordine del giorno approvato all'unanimità, quindi anche dalla minoranza.

Sulle trame oscure, evocate dal consigliere di Libera Bevitori, dopo una recente puntata di Report, Zeppa ha fatto notare che nella scorsa legislatura l'allora maggioranza si fece scrivere dei decreti da Confuorti e ora il vero scopo dell'opposizione "è solo alzare la temperatura in vista di una riforma epocale, la prima a San Marino in vent'anni”. A dominare i lavori dell'aula, con poche eccezioni, un clima infuocato, anche negli interventi di altri consiglieri con ripetute accuse incrociate, di autoritarismo, tra maggioranza e opposizione, rievocando anche la legislatura precedente, a ruoli invertiti.