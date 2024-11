Atto organizzativo Iss: prosegue l'esame in aula

In seduta serale la votazione dell'articolato del decreto sull'atto organizzativo dell'Iss è arrivata quasi a metà. Restano nove emendamenti della Segreteria di Stato alla Sanità, 13 di Repubblica Futura, tre di Domani Motus Liberi e due di Rete. Possibile, ma non scontata, la ratifica entro la seduta pomeridiana che si chiude alle 19:30. L'aula dovrà poi votare la “Risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale sulla revisione delle quote” e a seguire si tornerà alla ratifica degli ultimi tre decreti in elenco tra cui lo spread massimo e il tasso di interesse da applicare ai prestiti statali e le modifiche al codice della strada.

Concluso il comma decreti, che impegnerà probabilmente l'aula anche nella giornata di domani, il Consiglio Grande e Generale dovrà procedere con le nomine dei consigli di amministrazione delle due aziende autonome di Stato, di Poste Spa e di San Marino Rtv. La sessione è convocata fino a giovedì sera. Molto probabile, a questo punto, che numerosi commi previsti all'ordine del giorno restino inevasi, per slittare alla sessione successiva.