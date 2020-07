Banca di sviluppo (CEB): approvato prestito di 10 milioni a San Marino

Il cda della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa ha approvato sei nuovi prestiti, per un totale di 326,5 milioni di euro, a favore dei paesi membri, per mitigare l'impatto dell'emergenza sanitaria. A San Marino verranno erogati, ad un tasso inferiore allo 0,5%, fino a 10 milioni di euro. Serviranno, scrive il Congresso di Stato, per coprire parte delle spese mediche sostenute negli ultimi mesi dall'Iss e migliorare la capacità di ospedalizzazione.