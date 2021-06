Bilancio Iss in aula: in 10 anni costante aumento dei costi, pesa soprattutto la previdenza

Sentiamo Alessandra Bruschi

Focus sui conti dell’Iss nella Commissione Sanità in programma oggi a Palazzo Pubblico. Andamento del bilancio illustrato in Aula dai vertici dell’Istituto. Negli ultimi 10 anni l’incremento dei costi è stato di 63 milioni di euro (il 21%), con un bilancio da quasi 365 milioni di spese. Due sono i grandi filoni di costo: la previdenza, che passa da 218 milioni a quasi 258 e la parte sanitaria e socio-sanitaria che passa dagli 83 milioni del 2010 agli oltre 107 del 2020.









Sono aumentati gli assistiti negli anni e, se nel 2010 la spesa pro capite era di 2500 euro a utente, ora è di 3100 euro. Altro capitolo rilevante è quello previdenziale. Sul fronte pensioni ordinarie, ad esempio, nel 2020 a fronte di 187 milioni di uscite si sono registrati 108 milioni di contributi. Trend che è destinato ad aumentare, ha spiegato il Direttore amministrativo Iss. Entra allora in gioco la futura riforma che si dovrà portare a termine per garantire un equilibrio.

A livello sanitario, ha spiegato il Direttore generale Iss, tra le maggiori voci di costo figurano il personale e i farmaci, con i dipendenti che rappresentano più del 50% delle spese. Tra le altre cose, è stato segnalato un aumento dei costi per la casa di riposo La Fiorina: grava anche il fatto di essere passati a struttura pubblica.

La gestione del Covid, come prevedibile, ha pesato sul bilancio. Ad aumentare, però, spiega l’Iss, sono stati soprattutto le spese per materiali e farmaci. Il personale è stato invece riconvertito in base alle esigenze di gestione della pandemia. Il 2020, prosegue l’Istituto, è stato il primo anno di mantenimento dei costi che sono in costante incremento da anni.









In mattinata un passaggio in seduta segreta con la condivisione finale della relazione del Gruppo Audit Iss. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con l'esame di due progetti di legge.



Nel video, i commenti di Alessandra Bruschi (direttore generale Iss) e di Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità)