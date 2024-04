Reggenza: "San Marino sia luogo di mediazione per la pace”

Il collegamento dal TG San Marino delle 19:30

Nuovo appello al dialogo in uno scenario di conflitti internazionali dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, in occasione della Giornata del multilateralismo e della diplomazia per la pace delle Nazioni Unite. Per il Titano un pomeriggio di iniziative istituzionali, a partire dall’udienza della Reggenza a Palazzo Pubblico alla quale hanno preso parte rappresentanti del Governo, con gli interventi dei segretari agli Esteri, Luca Beccari, e all’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi. I capi di Stato hanno invitato a puntare sulla diplomazia, affinché la Repubblica sostenga la proposta di una conferenza internazionale di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite.

La Reggenza ha poi rinnovato l’appoggio agli organismi multilaterali, ricordato lo storico ruolo di pace e di accoglienza del Titano, con un riferimento alla nuova sfida europea. Nelle scorse ore dal Segretario agli Esteri parole di vicinanza ai civili coinvolti nel conflitto in medio oriente: come si legge in una nota, San Marino si adopererà, nelle sedi opportune, affinché “le armi tacciano”. In Aula Beccari ha ricordato che nella Carta dei Diritti viene ribadito proprio il rifiuto della guerra. Una Repubblica, da sempre, in prima linea per il dialogo e la diplomazia, anche nei secoli passati, ha ricordato il Segretario all’Istruzione. Da Belluzzi la proposta di puntare sulla formazione, tramite l’Università, di nuovi diplomatici ed esperti di cooperazione.

Sul fronte internazionale, Damiano Beleffi, rappresentante permanente alle Nazioni Unite a New York, si è soffermato sulle criticità proprio in sede ONU nel gestire i conflitti, anche se, ha aggiunto, molte guerre sono oggi congelate o risolte grazie a questa organizzazione. Le piattaforme internazionali permettono poi ai piccoli Stati di far sentire la loro voce “negli affari globali”. Spazio all’approfondimento geopolitico, con la lectio di Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, dedicata alla "pace in bilico" e al ruolo essenziale del multilateralismo e del confronto.

In serata un altro momento simbolico: la deposizione di una corona di fiori da parte della Reggenza nel luogo di meditazione e preghiera alla Porta della Rupe. Proprio i Capitani Reggenti, nel loro discorso di insediamento, avevano ricordato l'importanza di questo “punto di incontro dove esercitare le diverse spiritualità”.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri), Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura), Damiano Beleffi (rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a New York) e Francesco Strazzari (docente Relazioni Internazionali)