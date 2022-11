Buona politica e nuove sfide. Bugli: "Sulle tariffe servono chiarezza e verità"

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli, Presidente dei Giovani Democratico Cristiani

La figura di Clara Boscaglia al centro dell'incontro di formazione politica PDCS-GDC, per riscoprirne valori ed impegno in un momento particolarmente difficile della vita del paese. Guida saggia e decisa, seppe cogliere con lungimiranza i grandi cambiamenti in Italia ed Europa. Oggi, come allora, passaggi epocali sono alle porte, con San Marino verso la chiusura del percorso di associazione all'UE. La sagacia del pensiero della Boscaglia rivive attraverso le sue parole: “Uno stato tanto più è piccolo tanto più ha bisogno di una vita politica interna non lacerata da schermaglie senza respiro. Il potere negoziale di questi piccoli stati è tutto compreso nella forza di essere uniti al loro interno su valori ed obiettivi fondamentali che sono comunemente accettati e che rappresentano un patrimonio collettivo”.

Concetto ribadito dal Presidente dei Giovani Democratico Cristiani Lorenzo Bugli, che ricorda quanto “fosse fondamentale per lei che i piccoli Stati avessero innanzitutto una chiarezza d'intenti all'interno della propria popolazione coinvolgendo partiti, forze sociali e associazioni di categoria proprio in quelli che erano gli indirizzi di geopolitica, condividendo gli obiettivi da raggiungere in prima battuta all'interno del paese e poi con i piccoli Stati, che come noi hanno tanto in comune e soprattutto hanno la necessità di porsi uniti di fronte alle grandi sfide”. A 32 anni dalla sua morte, la Boscaglia resta per la DC una guida ispiratrice.

Soprattutto oggi, in un Europa lacerata dalla guerra e in un paese, San Marino, con nuovi problemi da affrontare, fra i quali spicca il tema bollette, più che mai caldo. Che cosa direbbe, oggi, Clara Boscaglia? “Un tratto che caratterizzava la sua figura – risponde Bugli - era quello della chiarezza e della verità. Sono state dette tante cose su questo caro bollette, molte imprecisioni e mala informazione. Ci vogliono chiarezza e verità su questo tema. Secondo aspetto: noi serviamo il paese, quindi bisogna dare subito soluzioni ai cittadini, non possiamo far gravare su di loro malintenzioni e poca chiarezza. Ripeto, noi serviamo il paese e dobbiamo portare risultati immediati”.

