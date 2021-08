Canti: “Bene il confronto anche acceso, ma entrando nel merito delle questioni per trovare le migliori soluzioni”

“Quando si parla di tematiche del territorio o di altri temi, non deve essere visto come un attacco personale, bene il confronto anche acceso, ma credo che sia importante confrontarsi nel merito delle tematiche e dei problemi, al fine di trovare le migliori soluzioni e fornire le dovute risposte ai cittadini per il bene del Paese”. Così il Segretario di Stato per il Territorio dopo lo scontro con Rete, avvenuto ieri durante la verifica di maggioranza; contrasti che oggi lo avrebbero portato a valutare la decisione di rassegnare le dimissioni nelle mani della Reggenza.









Stefano Canti, in una nota, ricorda in primis i numerosi provvedimenti attuati in questi primi mesi di Governo dalla Segreteria Territorio, in particolare con riferimento alle politiche ambientali; “interventi condivisi in tutto – sottolinea - con gli alleati della maggioranza”. Il responsabile delle politiche territoriali rilancia però al contempo “l'importanza di sostenere le imprese che intendono crescere sul territorio con nuove assunzioni, fissando condizioni che possono contemperare l'interesse pubblico con la vendita dei terreni produttivi per consentire alle Aziende lo sviluppo; inoltre, scelte condivise sulla gestione dei rifiuti, raccolta differenziata e compostaggio dei rifiuti organici”, tutte questioni su cui verosimilmente si registrano le principali frizioni con Rete.

“I confronti continueranno nel merito sui contenuti – conclude Canti - al fine di trovare la miglior mediazione nel rispetto delle reciproche aspettative su tutte le tematiche in discussione”.