Caro vita, Libera: “Servono azioni forti ed immediate”

All'indomani dall'insediamento del Tavolo voluto dalla Segreteria Finanze, insieme ad Associazioni dei consumatori e di categoria per trovare soluzioni al caro-vita, interviene Libera. Plauso all'iniziativa che definisce però “tardiva”. Ricorda la richiesta di un incontro urgente al Governo per affrontare il problema in maniera sistemica e ricorda le proposte del partito: destinare un milione del debito estero contratto per calmierare le bollette; prolungare i piani di ammortamento dei mutui o rimborsare parte degli interessi sulla Smac; incentivare la messa a disposizione dei tanti immobili sfitti o in pancia alle banche. Chiede che "dal 'pianeta di maggioranza' si atterri sul 'pianeta Terra' - scrive Libera – per ragionare su soluzioni ai problemi contingenti e prospettici”.