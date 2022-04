Caso Simoncini: probabile presentazione della denuncia nei prossimi giorni

Si fa strada la possibilità di una denuncia da parte della presunta vittima di molestie tra le mura di Palazzo Pubblico, nel caso che ha coinvolto l'ex capitano reggente Giacomo Simoncini. Con il termine del mandato, il consigliere di Npr torna perseguibile. La donna potrebbe presentare i documenti già nei prossimi giorni.

Proprio ieri lo stesso Simoncini si è difeso tramite una nota, affermando di “non aver fatto nulla di male” e di essere pronto a tutelare la propria onorabilità. Il consigliere, nel comunicato inviato alla stampa, ha spiegato di non aver potuto esprimere la sua posizione visto il ruolo di capo di Stato, anticipando di essere pronto a fornire una ricostruzione di quanto avvenuto agli organi competenti, se necessario. “Strumentazioni politiche”, “illazioni” e “malignità” quelle circolate negli ultimi giorni, per Simoncini, che ha parlato di “bieche strumentalizzazioni” lontane dalla verità.







Oltre all'eventuale percorso in tribunale, bisognerà vedere se da ambienti politici di opposizione arriverà un'azione di Sindacato della Reggenza. Tra le forze di minoranza, Libera auspica che situazioni del genere possano essere risolte in tribunale e che “non ci siano insabbiamenti”. “Riteniamo invece indegne – aggiunge il partito – le strumentalizzazioni sulla presunta vittima e le fantasticherie su presunti complotti”. Per Rf gli “attacchi indecorosi” subiti dalla donna “sono indegni di un Paese civile”. Il partito si sarebbe aspettato una smentita appena apparsa la notizia. E il comunicato di ieri, prosegue Repubblica Futura, “non fa alcuna chiarezza sulla questione”.