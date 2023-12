CdS: fine anno di onorificenze italiane per Capi di Stato e Governo

In occasione dell’ultima seduta dell’anno del Congresso di Stato sono state consegnate ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina e ai Segretari di Stato le Onorificenze italiane ricevute dal Presidente Sergio Mattarella in occasione della sua visita. Come riporta la pagina facebook del Congresso di Stato.

I Capi di Stato il riconoscimento di Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana decorato di Gran Cordone mentre per i Segretari di Stato l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ai Segretari di Stato Luca Beccari e Teodoro Lonfernini che erano stati precedentemente insigniti dello stesso riconoscimento, è stata consegnata l’Onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia.