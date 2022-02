CdS: focus su terza istanza e imposta generale sui redditi; Bevere nuovo Dg Iss

Una conferenza stampa tecnica, e difficilmente poteva essere altrimenti visti i temi trattati, quella del Congresso di Stato. Il segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, ha riportato l'iter che ha introdotto il terzo grado di giustizia – di “mera legittimità” ha sottolineato - nell'ordinamento sammarinese. “È importante per avere un'altra pronuncia”, ha commentato. È una riforma procedurale che ha effetti subito dopo la sua approvazione, ma – ha sottolineato Ugolini - “è sgradevole associare queste norme di carattere generale su fascicoli in corso”. Il riferimento è al processo sul conto Mazzini, su cui le opposizioni hanno preso posizione anche negli ultimi giorni. E ha aggiunto che “si tratta di norme che garantiscono e innalzano lo stato di diritto”. Considerevole anche la modifica dell'astensione/recusazione del giudice. Sulla recente aggressione nella casa di un sammarinese, a Murata, il segretario ha annunciato che “si sta ragionando su come potenziare le forze dell'ordine, dal posizionamento di nuove telecamere all'inserimento di nuovo organico”.

Per il segretario alle Finanze, Marco Gatti, il 2022 deve essere quello del riforme. Nei prossimi giorni la sua segreteria sarà impegnata sul decreto che istituisce lo statuto dell'IGR-C, uno strumento tecnico per gestire gli Npl. Andrà inoltre modificata anche l'imposta generale sui redditi, legge introdotta nel 2013, con degli aggiustamenti si potranno aumentare il gettito fiscale senza gravare sulla cittadinanza. A febbraio, in commissione finanze, verranno presentate la linee guida della revisione. Seguirà poi un confronto con le categorie, in modo da avere una nuova legge a maggio-giugno.

Fuori dai temi della conferenza, sollecitati dalla stampa, l'annuncio dell'attivazione dell'incarico di Francesco Bevere come direttore generale dell'Iss. I due segretari di Stato ne hanno approfittato per ringraziare Sergio Rabini e Marcello Forcellini che hanno supportato l'interim che scade oggi.