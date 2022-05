CdS: tra eventi estivi, ma mancano le strutture, e progetti di legge economici innovativi

La primavera estate degli eventi sammarinesi parte forte con la Red Bull Soap Box, che sta avendo, dice Federico Pedini Amati, 'una importante risonanza mediatica'. Sono previste 15 mila persone e sarà un momento goliardico e pieno di sorprese. Main event anche Titanica che riguarda il cicloturismo in modalità storica, così come tornano 'Visionaire' nel mese di luglio, Le Giornate medievali; San Marino Comix e Smiaf extreme. La Mille miglia non transiterà in centro storico, la concomitanza del Corpus domini, sposta le macchine per la prima volta nelle gallerie tra Città e Borgo.

Sull'Adunata degli Alpini, il responsabile al Turismo ammette che si aspettava di più in termini di pubblico e affluenza, ma il tempo l'ha fatta da padrone e ha condizionato gli arrivi. A Rimini, aggiunge, “Abbiamo rappresentato con onore il nostro Paese”. Lancia poi l'evento San Marino for Peace, che sta producendo ricadute importanti. Domenica prossima Montegiardino vedrà sul palco tantissimi artisti sammarinesi e non, che partecipano a titolo gratuito; previste anche raccolte fondi per i rifugiati ucraini a San Marino. San Marino sta partecipando a Dubai con l'Ufficio del turismo e uno stand dedicato. E nell'agenda del Segretario Pedini Amati anche un incontro con il ministro del Turismo dell'Arabia Saudita per giungere a un accordo turistico. A proposito di turismo: San Marino sta ricevendo feedback importanti per l'Outdoor, il trekking e il turismo religioso. Prosegue il lavoro al Tavolo Territoriale per il Turismo giunto a 118 comuni 2 regioni e 2 stati. Sulla rampa di lancio progetti che coinvolgono il Titano e 5 comuni limitrofi; mentre in mattinata è stato firmato accordo voluto ministro Garavaglia, per un nuovo progetto che coinvolga l'area Romagna-Toscana e la Serenissima.

“Un Paese da solo non vincerà mai mentre con il lavoro corale è possibile avere ricaduta turistica maggiore”. A Giugno il Segretario al Turismo sarà nel principato di Monaco per la conferenza dei Presidenti Piccoli Stati d'Europa con focus sullo sviluppo del turismo in quelle aree. Progetto avviato da Mauro Maiani “una persona che manca tanto alla diplomazia sammarinese ma tanto anche a me”, confessa Pedini Amati. Ribadisce in conclusione il problema di carenza delle strutture ricettive: 600 camere per 1200 posti letto, non sono abbastanza. Rispondendo a una domanda, afferma che sul tavolo del Governo ci sono due proposte ricettive, devono rientrare in un piano coordinato, e soprattutto non rivelarsi alla lunga “Cattedrali nel deserto”. Ultimi minuti per annunciare la partenza per Torino: “Sarò in prima fila con il Dg di Rtv Ludovico Di Meo, per tifare Achille Lauro. Mi auguro fino a domenica”.

La parola poi al Segretario all'Industria che conferma come non si ragioni più solo di politiche interne ai nostri confini, ma è importante tessere relazioni utili alle ricadute economiche. Fabio Righi ribadisce che, nonostante pandemia e guerra, al momento gli indicatori sono nel complesso positivi. Illustra poi tutti gli interventi che la Segreteria sta portando a definizione per avvio all'iter legislativo: approda in seconda lettura la norma per facilitare l'avvio di una attività in forma societaria: ulteriori aspetti di novità come il versamento del capitale sociale con fidejussione; si abbassa anche il tempo di registrazione delle nuove attività a 24 ore. Introduce la nuova disciplina “Temporary store” in seconda lettura. Aperta al tessuto sammarinese ed estero. E sta sollevando parecchio interesse con brand interessati a usufruirne; così come arriva in aula la normativa sul consumo: “un testo equilibrato" lo definisce il segretario Righi. Rappresenta una leva attrattiva e di normalizzazione col mondo.

Passi avanti anche per la Digitalizzazione: con un progetto specifico per la creazione di una piattaforma unica per la lettura dei dati economici che garantirà maggiore performance anche nei controlli; così come garantirà una lettura puntuale delle variazioni utile a scelte strategiche per il Paese. San Marino si propone come 'hub tecnologico' a livello internazionale: un ambito in cui testare soluzioni concrete che il Governo porta avanti a 360 gradi, come la proprietà intellettuale. Sulla normativa societaria Righi specifica: nessun ritorno al passato, ma attenzionare le sfere di competitività creando un sistema trasparente, pur garantendo la privacy.