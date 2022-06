CGG: attesa per il “rush finale” sull'Assestamento di Bilancio

Passaggio significativo, l'esame in seconda lettura della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato; e ciò anche alla luce del quadro di profonda incertezza – a livello globale – per le ricadute della crisi geopolitica innescata dalla guerra. Imprevedibile la portata economica dell'impatto; che si somma all'onda lunga della pandemia. A fine aprile, in occasione della I lettura, il Segretario Gatti aveva comunque parlato di una “buona resilienza”, del sistema sammarinese, di fronte agli shock economici mondiali. Piuttosto scarno, nell'occasione, il testo presentato all'Aula; da attendersi ora un buon numero di emendamenti, ed un dibattito articolato. Inizialmente l'apertura del comma era stata calendarizzata per questo pomeriggio; ma a seguito di un Ufficio di Presidenza “ad horas” si è optato per uno slittamento alle 21. Decisione presa al termine della seduta mattutina, e preceduta dalla bocciatura di un OdG sulla Sanità che RF aveva presentato la scorsa settimana, in comma comunicazioni. Dopo aver elencato una serie di criticità, e contestato la scelta delle priorità d'intervento, si chiedeva ai vertici ISS, e al Segretario di Stato, di relazionare su soluzioni e tempistiche; per poi discuterne in Consiglio.

L'unico obiettivo è attaccare la Sanità, ha tuttavia replicato Roberto Ciavatta; che ha ricordato le azioni, già in atto, per far fronte a problematiche complicate dall'emergenza Covid. Focus, in precedenza, sulla relazione del Dirigente del Tribunale; con un confronto – a tratti assai aspro – sull'intero dossier Giustizia. Approvato un OdG presentato dalla Maggioranza – e da Rossano Fabbri - nel quale si ricorda fra le altre cose il riconoscimento del GRECO al percorso riformatore; e si impegna il Governo ad attivarsi per rafforzare le risorse umane, tecnologiche ed infrastrutturali del Tribunale. Respinti invece due OdG di Libera. Nel primo si chiedeva un'integrazione – della relazione di Canzio – con i dati della “produttività” di ciascun magistrato. Nel secondo, focalizzato sul problema delle prescrizioni, si sollecitava il Segretario Ugolini a richiedere al Dirigente del Tribunale un'indagine interna per approfondire cause e soluzioni.