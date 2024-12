CGG verso l'approvazione della legge di Bilancio: prosegue nel pomeriggio il dibattito

E' proseguito in seduta serale l’esame della Finanziaria 2025 in Consiglio Grande e Generale, con il dibattito su diversi emendamenti, tutti respinti. Fra i temi toccati dal dibattito, la verifica dei contributi versati dai datori di lavoro (respinto con una votazione che ha visto 12 favorevoli e 31 contrari), i sindaci revisori (respinto con 7 voti favorevoli e 33 contrari) e l'Organismo di Sorveglianza. I lavori consiliari riprenderanno nel pomeriggio di oggi e l'approvazione della legge di bilancio è attesa al termine delle ultime discussioni in aula.