Chiesanuova: Filippo Mariotti e Filippo Macina lasciano la Giunta di Castello

La Giunta di Chiesanuova perde due componenti. Filippo Mariotti e Filippo Macina si dimettono formalmente per motivi personali, ma in una nota non risparmiano qualche riflessione.

Parlano, riferendosi ai cittadini impegnati nelle Giunte di Castello, di "una squadra di 84 persone", rilegati "al ruolo di subalterni, come eterni "panchinari"". "Nelle Giunte - si legge nella nota - c’è vita, voglia di fare, competenza, capacità di analisi, progettualità, idee. Un entusiasmo costantemente mortificato dalla politica “centrale”, incapace di cogliere spunti e sollecitazioni. Quindi che scopo hanno queste Amministrazioni? Se ideate con il solo fine di creare manifestazioni ed eventi, un “comitato festa” sarebbe più che sufficiente. Le elezioni, di conseguenza, inutili e dispendiose".

Secondo Mariotti e Macina le Giunte potrebbero "sgravare il CGG da incombenze prettamente territoriali, facendo risparmiare all’Aula tempo e affanni", ma il lavoro viene ostacolato da Segreterie di Stato, Uffici pubblici, Aziende Autonome, "particolarmente restii a fornire risposte e ancor meno soluzioni". "Occorrono tempi biblici - prosegue la nota - per chiudere una buca pericolosa, inserire un cartello stradale, anche solo rispondere ad una banale mail. Poi, come per una legge del contrappasso, alcuni lavori pubblici partono senza che nessuno li abbia richiesti. E non se ne capiscono i motivi".

I due sammarinesi considerano comunque le Giunte un'officina preziosissima per collegare le istituzioni ai cittadini e una vera e propria "scuola di formazione". Rivendicano anche i progressi raggiunti, come la creazione della prima e unica piazza completamente pedonale di San Marino e il progetto-pilota della raccolta porta a porta, ma non nascondono "un forte senso di frustrazione". Il dito viene puntato contro i centinaia di protocolli inviati a Segreterie e Uffici vari, a cui sono arrivate solo un paio di risposte perchè sollecitate telefonicamente.

"A questo gioco noi non ci stiamo più. - conclude la nota - Ci arrendiamo. Alziamo le mani e facciamo i complimenti a chi, più coriaceo di noi, ancora resiste. Avrete, e avremo, la più bella vittoria quando le Giunte verranno cancellate e ci si accorgerà che “alla fine della fiera” servivano per davvero".

