Chiude “Foresta 2023”, San Marino esempio nella promozione del verde nelle città

Nel video le interviste a a Paola Deda, Direttrice Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni UNECE e a Stefano Canti, Segretario di Stato Territorio e Ambiente

Quattro giorni di lavori, tra panel tecnici, eventi aperti, condivisione di case history ed esperienze. E si sono toccate con mano le azioni che un Paese può intraprendere verso la sostenibilità ambientale, con l'inaugurazione della piccola foresta creata a Gualdicciolo, dopo quella di Valdragone, sorta un anno fa sempre in occasione della conferenza Unece. Un altro passo che fa di San Marino punto di riferimento ed esempio nella promozione del verde nei contesti urbani. All'unanimità il documento finale che ripercorre i passaggi della conferenza:

“Si è parlato di biodiversità, si è parlato di mercato del legno – ricorda Paola Deda, Direttrice Divisione Foreste UNECE -, ma sicuramente la cosa più importante è l'adozione di questo piano per le foreste urbane, che si chiama 'il Piano di San Marino'. È il riconoscimento di quello che San Marino ha fatto, quello che il Ministro Canti ha fatto, così tanto, per le foreste urbane e che quindi è valso il nome al nostro piano, che è un piano per tutta la Regione dell'Unece. Sicuramente è un documento che aiuta non soltanto le comunità locali, ma anche gli Stati, i Governi a connettersi con le comunità locali, per arrivare a degli obiettivi di estensione delle foreste anche alle aree urbane. È un documento molto importante, che riconosce il valore delle aree verdi per i cittadini”.

Un bilancio anche sul piano politico viene proprio dal Segretario al Territorio: “Dai lavori è venuto fuori questo grande documento – precisa Stefano Canti - che porta il nome della Repubblica di San Marino e che farà il giro del mondo. Noi siamo veramente molto molto compiaciuti di questa cosa, perché è un riconoscimento, un traguardo per la Repubblica di San Marino e soprattutto per quanto riguarda l'impegno che ci stiamo mettendo nella conservazione della biodiversità e sulla sostenibilità, sugli interventi di sostenibilità ambientale”.

Nel video le interviste a a Paola Deda, Direttrice Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni UNECE e a Stefano Canti, Segretario di Stato Territorio e Ambiente