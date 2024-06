Cinque liste dalla Reggenza: chiedono chiarimenti e vigilanza sulla consultazione elettorale

Non si placa la polemica innescata dalle cinque liste contro il Segretario di Stato per gli Affari Interni. Come preannunciato, Rete, Rf, Libera, Psd e Demos si sono rivolte alla Reggenza per chiedere il suo intervento nella gestione dell'ultima parte della campagna elettorale e le fasi del voto. Al centro della disputa - scrivono in una nota - l'accusa a Berti di aver registrato una seduta della Commissione elettorale all'insaputa dei partecipanti. "Demos, Libera – Socialisti, RF, RETE, PSD sono preoccupati rispetto all’atteggiamento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, della questione della registrazione della Commissione elettorale, del clima di tensione che si sta ingenerando rispetto alle prossime elezioni politiche", concludono.

Intanto Alleanza Riformista ha convocato la stampa. Il partito difende da subito l'operato del segretario Gian Nicola Berti dopo l'attacco dei partiti, parlando di accuse "infondate e dettate da interessi elettorali". Per il partito si tratta di “diffamazione” degli avversari. A pochi giorni dal voto AR dunque serra i ranghi puntando "non su speculazioni ma al contrario sulla propria proposta elettorale".