Commissione elettorale al lavoro: verso la definizione del prossimo Consiglio Grande e Generale

E' in corso, dalle 14:45 circa, lo scrutinio delle schede di voto e al termine, solo al termine, si arriverà alla definizione dei 60 consiglieri eletti, mentre già ieri sera c'è stato il conteggio dei voti di lista, con le percentuali delle diverse forze in campo. Le sezioni in totale sono 49 e al momento lo scrutinio riguarda circa la metà. I dati sono dunque assolutamente parziali.

Al momento i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze per ogni lista sono: Fabio Righi in Domani Motus Liberi, Matteo Zeppa per Rete, Giovanna Cecchetti per Elego, Nicola Renzi di Repubblica Futura, Gian Carlo Venturini del Pdcs, Matteo Ciacci di Libera e Federico Pedini Amati per noi per la Repubblica.

Il conteggio dei voti proseguirà circa fino alla mezzanotte. Per i risultati definitivi degli eletti quindi occorrerà attendere sicuramente la giornata di domani, anche se ufficiosamente circolano già le liste degli eletti che però potrebbero non essere sicure, perché ci sono candidati vicini nelle preferenze e quindi qualcuno potrebbe essere eletto o non eletto anche per un solo voto.