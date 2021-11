Commissione Interni: all'esame la legge sull'Avvocatura dello Stato

Sul tavolo della Commissione Interni l'esame del progetto di legge “Norme sull'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”, per dare contorni più precisi e chiari al suo lavoro, garantendole maggiore autonomia e indipendenza. In comma comunicazioni sale l'attenzione sul disagio dei bambini nella scuola in tempi di pandemia. Tema su cui si attende il riferimento del Segretario all'Istruzione. La commissione interni non si riuniva da luglio e – fanno notare dall'opposizione - ci sono diversi progetti di legge di iniziativa popolare già portati in prima lettura -da esaminare. Poi, sui bandi emessi nella Pa e le preoccupazioni di opacità sollevate da RF, il Segretario Tonnini rassicura sulla correttezza delle procedure. La possibilità di far valere le proprie ragioni tramite ricorso – afferma – è elemento che garantisce percorsi di trasparenza.