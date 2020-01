Consiglio: la squadra di Governo e i nuovi consiglieri

La squadra di Governo e i nuovi consiglieri

Concluse le repliche, il Consiglio ha approvato il programma di Governo di questa XXX legislatura a maggioranza assoluta: votanti 56, favorevoli 42; contrari 14. Votazione seguita dalla nomina, sempre a maggioranza assoluta, della squadra di Governo con lo stesso esito.

Il Governo si è insediato, dopo il giuramento dei 10 Segretari di Stato, sei sul vangelo e 4 sul cuore.

Luca Beccari: Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni

Elena Tonnini: Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello

Marco Gatti: Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e i Trasporti

Andrea Belluzzi: Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili

Roberto Ciavatta: Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica

Stefano Canti: Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'AASLP

Teodoro Lonfernini: Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'AASS

Fabio Righi: Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa

Massimo Andrea Ugolini: Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia

Federico Pedini Amati: Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo

Seguito dal giuramento dei primi dei non eletti che ne prendono il posto in Consiglio. Entrano in aula Gino Giovagnoli, Francesco Biordi, Stefano Giulianelli, Riccardo Stefanelli e Paola Barbara Gozi nelle fila della Dc; Daniela Giannoni e Alberto Giordano Spagni Reffi per Rete; Gaetano Troina tra quelli di Motus Liberi; Matteo Rossi e Gerardo Giovagnoli le new entry di NpR.