Consulta dei sammarinesi all'estero: al lavoro su carenza dei medici e cumulo contributivo

Il Segretario al Territorio Stefano Canti parla, tra le altre cose, dei progetti di infrastrutture per implementare il flusso turistico, dal recupero del Cinema Turismo ad un nuovo polo museale per promuovere l'identità di San Marino. Fino al progetto del nuovo ospedale. Attorno al grande tema sanità ruota uno dei momenti più significativi della terza ed ultima giornata di lavori della 50esima Consulta dei Sammarinesi all'estero.

Per il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni l'occasione per affrontare un problema sentito, quello dell'impedimento del cumulo contributivo con l'Italia. Sollecitata da numerosi interventi, il Segretario ha parlato del bilaterale avuto di recente all'Onu con il ministro Schillaci e dell'avvio di tavoli tecnici per affrontare la problematica che la carenza di medici rende prioritaria e che la firma dell'accordo di Associazione Ue andrebbe a risolvere.

Un'edizione significative e simbolica, le cui numerose sfaccettature hanno brillato ieri sera al al Kursaal, nel corso di una serata di gala dalla valenza istituzionale alla quale hanno partecipato i Capitan Reggenti. Il presidente Otello Pedini ha messo in fila le sfide e prossimi obiettivi. Sullo sfondo di questa 50esima edizione “il muro dei ricordi” storia di vita e riscoperta delle radici, a conferma di come l'identità sammarinese e vicinanza geografica non coincidano.

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità e Patrizia Simbeni, sammarinese residente in Patagonia