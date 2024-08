Da Rete pdl per riconoscere la Palestina. Beccari: “Una legge non è il giusto strumento"

Era prevedibile che il dibattito in Consiglio si sarebbe acceso sul progetto di legge, presentato da Rete, per il riconoscimento dello Stato di Palestina: un testo, in prima lettura, con l'obiettivo di stabilire relazioni diplomatiche con i “legittimi rappresentanti” del popolo palestinese. Per il movimento, approvandolo, San Marino lancerebbe un “potente messaggio” per una risoluzione pacifica della crisi e favorirebbe “la soluzione a due Stati”. Rete parla di diritto all'autodeterminazione “negato da oltre 70 anni”. Con riferimento alla situazione a Gaza, rimarca, “non vogliamo essere complici”. La forza politica ricorda l'ordine del giorno approvato in Consiglio tempo fa per riconoscere questo diritto.

Ma in Aula il segretario agli Esteri, Luca Beccari, frena. “Il riconoscimento di uno Stato – sottolinea – non avviene tramite un progetto di legge”. Anche Beccari ricorda l'impegno del Titano per supportare il popolo palestinese: dall'odg già citato fino al voto favorevole per riconoscere la Palestina come membro Onu a pieno titolo. Un percorso di cui si parla anche nel programma di Governo. Invita, però, ad agire in modo ragionato, considerando le questioni complesse ancora aperte, ad esempio sui confini e sulla capitale.

Tra le forze di maggioranza sensibilità diverse. Ma il messaggio di fondo è quello di tenere conto del diritto internazionale e scegliere la formula corretta per arrivare al risultato, magari tramite nuovi confronti in Consiglio o in Commissione. C'è poi chi, pur riconoscendo la grande complessità della questione, invita a riflettere in parallelo anche sulle vicende del 7 ottobre e sulla condizione degli ostaggi israeliani. Tra i consiglieri di opposizione, Nicola Renzi, capogruppo di Rf, già segretario agli Esteri, esorta alla prudenza, ma invita a non far cadere la proposta nel vuoto.

Rete però non ci sta e, in Aula, elenca uno ad uno tutti i Paesi che la riconoscono già, difendendo la bontà della proposta. “Noi invece – rimarca - nascondiamo la polvere sotto al tappeto. Assumetevi la responsabilità delle vostre idee”. Si alzano i toni. Va giù duro Matteo Zeppa che si dice profondamente deluso della risposta delle forze politiche e parla di "povertà politico-umana" di chi critica il pdl. Testo che, invece, "ha tutta la legittimità di essere discusso". “Nessuna censura dell'iniziativa del movimento”, replica il Segretario agli Esteri, che torna a bocciare la scelta di un testo normativo per risolvere la questione e si dice aperto al confronto, ma non nel modo proposto dal movimento.

Il comma sulla Palestina arriva dopo una mattinata di lavori incentrata sulla variazione al Bilancio dello Stato.

