Demos: "Referendum subito ed esito vincolante per il Governo"

Accordo Ue. Sull'odg approvato in Consiglio arrivano critiche e preoccupazioni da parte di Demos, che non vede “alcunché sui contenuti dell’accordo in merito a questioni fondamentali quali, ad esempio, quelle relative ai temi della residenza, della libertà di stabilimento e di tutto l’aspetto bancario-finanziario. La netta sensazione – rimarca il movimento - è che una ristretta élite stia continuando a lavorare senza il coinvolgimento della popolazione”. E invoca che sull'accordo di associazione all'Ue “la parola passi ai cittadini”: “Vogliamo il referendum subito” - scandiscono - “il cui esito sia vincolante per il nostro governo”.