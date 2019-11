Domani in Movimento incontra i cittadini a Murata: al centro il tema delle istituzioni

Rete e Domani Motus Liberi hanno organizzato, ieri sera, la prima serata pubblica di coalizione. Alla sala polivalente di Murata hanno parlato di istituzioni come cornice della società. Istituzioni, quindi, come "macro-aree" in cui le diverse componenti del tessuto sociale si sviluppano. Più funzionano, più si convive in modo civile è, in sostanza, il messaggio dell'evento. Un'iniziativa di approfondimento, quindi, in una fase pre-elettorale. La campagna inizierà infatti ufficialmente tra meno di un mese.