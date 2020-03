Domani Motus Liberi compie due anni: "Non conta il credo politico ma l'essere tutti sammarinesi"

“Avremmo voluto festeggiare un compleanno diverso, avremmo voluto vedervi, sentirvi, incontrarvi”. Inizia così il messaggio di Domani Motus Liberi a due anni dalla sua nascita. Spegne le candeline con un abbraccio ideale a tutti i cittadini, nel nome di una responsabilità comune: “non conta – scrive - il credo politico, ma solo il fatto che siamo tutti una cosa sola, sammarinesi”, e “qualsiasi sia la prova che oggi o domani dobbiamo affrontare lo faremo come abbiamo sempre fatto nel corso della nostra storia”. Invita a non abbassare la guardia ma a fare ciascuno la propria parte: “Prima ne usciamo e meno ripercussioni saremo chiamati ad affrontare, benché la difficoltà non sparirà nel momento in cui scomparirà il virus”. Nel messaggio di Domani Motus Liberi l'impegno a collaborare a provvedimenti equi che non “dimentichino” nessuno “a costo – scrive - di essere scomodi, ma ben consapevoli che ciò che stiamo vivendo non è ordinario”. Il partito assicura, unitamente alla Segreteria di Stato all’Industria, apertura a tutti coloro che vogliano dare un contributo. Confida nel buon senso e in una visione di sistema piuttosto che di comparto, perché “non è possibile affrontare un’emergenza che richiede tempi di azione ultra rapidi con regolamentazioni specifiche al 100% delle casistiche”. Domani Motus Liberi in questi due anni di vita è cresciuto, ha raccolto consensi e ne va fiero. Oggi, però, non vuol festeggiare le conquiste ma guardare al “miglior contributo da poter dare al Paese”.