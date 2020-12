Dopo il giuramento entrano ufficialmente in carica i nove capitani di Castello eletti il 29 novembre

Dai Capitani Reggenti, che hanno introdotto la cerimonia con un messaggio di saluto, l'elogio alla maturità democratica della popolazione che il 29 novembre si è recata alle urne in una fase particolarmente difficile per la pandemia. "Vi attende – ha detto la Reggenza, rivolgendosi ai neo-amministratori locali – un impegno che sappiamo non essere facile soprattutto quando maggiori sono le richieste della popolazione e più esigue le risorse a disposizione".

A giurare Tommaso Rossini a San Marino Città; Barbara Bollini a Borgo Maggiore; Roberto Ercolani a Serravalle; Enzo Semprini ad Acquaviva; Marino Rosti a Chiesanuova; Marcello Andreani a Domagnano; Giorgio Moroni a Faetano; Claudio Mancini a Fiorentino e Giacomo Rinaldi a Montegiardino. Nei Castelli con più abitanti i membri di giunta sono 7, oltre al Capitano, e 5 in quelli più piccoli.





In totale, compresi i Capitani, 64 dunque gli eletti che hanno prestato giuramento. I Capitani Reggenti hanno ringraziato i Capitani di Castello uscenti, che forti della loro esperienza si sono fatti promotori della legge che, approvata lo scorso settembre, risponde all'esigenza di assicurare maggiore incisività all'azione delle Giunte di Castello, e fatto gli auguri di buon lavoro ai nuovi, anche per l'approssimarsi delle festività, con la speranza che il nuovo anno sia migliore di quello che sta per concludersi.

Domani alle 21 i Capitani di Castello e le Giunte terranno la riunione di insediamento, nelle rispettive sedi di Castello.