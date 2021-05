Emesso il regolamento che norma le manifestazioni

Sono stati emanati dal governo il regolamento e il protocollo per lo svolgimento delle "manifestazioni, incluse quelle sportive, le feste, gli spettacoli e gli eventi di intrattenimento svolti in luoghi pubblici e privati sia all'aperto sia al chiuso".

Il protocollo "si divide in due aree, controllo e prevenzione, ed è strutturato per prevenire comportamenti che espongono al rischio i partecipanti. Il regolamento determina le capienze consentite che dovranno essere garantite mediante un idoneo sistema di monitoraggio degli ingressi.

L’utilizzo della mascherina nel corso di manifestazioni è sempre previsto al chiuso, mentre all'aperto è previsto soltanto per i soggetti non vaccinati. Sugli accessi in ingresso delle aree o dei locali potrà essere rilevata la temperatura corporea. L’accesso ad eventi che prevedono il ballo o comunque alto affollamento è consentito alle persone con presenza di anticorpi o, dal 3 giugno, a chi presenti un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.









Nei locali devono essere posizionati distributori di prodotto sanificante, i percorsi di accesso e di uscita devono prediligere un unico flusso direzionale, deve essere assicurato un idoneo servizio di controllo e deve essere presente un punto di distribuzione “Dpi”. Per i locali al chiuso deve essere garantita la frequente pulizia e disinfezione.

I bar saranno posizionati solo al di fuori delle aree ad alta densità con accesso contingentato. Qualora prevista, la somministrazione di cibo e alimenti è consentita nella esclusiva formula pick and seat riducendo al minimo le code e gli spostamenti. Le aree per consumare cibo e bevande devono essere attrezzate per posti a sedere distanziati.

Qualora si dovesse riscontrare un soggetto positivo, si dovrà prevedere idoneo spazio di temporaneo isolamento per poi assicurare un rientro protetto presso la struttura sanitaria di pertinenza o il proprio domicilio.