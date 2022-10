Giustizia: i relatori APCE promuovono San Marino e le recenti riforme

I relatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per l'adempimento degli obblighi di adesione da parte di San Marino, il rumeno Viorel-Riceard Badea e il tedesco Andrej Hunko, hanno accolto con favore le recenti riforme volte a rafforzare l'indipendenza della magistratura e il potenziamento del sistema di controlli ed equilibri nel Paese. Il parere positivo è stato ufficializzato con un comunicato sul sito web dell'Assemblea Parlamentare. "San Marino – si legge - ha un sistema unico e ben sviluppato di istituzioni democratiche e dello Stato di diritto. Le recenti riforme non sono la fine del percorso, ma un punto di partenza”. Sottolineata la necessità che le autorità ne garantiscano la piena e coerente attuazione. “Ciò è particolarmente importante – riferisce il report - nel contesto delle informazioni ricevute da varie parti interessate, secondo cui le leggi e le politiche non sono sempre attuate in modo coerente e gli ampi meccanismi di consultazione non sempre ottengono risultati concreti. I relatori – conclude il comunicato - si aspettano che le autorità affrontino questo problema”.



Qui il report pubblicato sul sito dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa