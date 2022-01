Giustizia, Rf sul terzo grado di giudizio: "Perché ora, a ridosso della sentenza del Conto Mazzini?"

Critiche, sul fronte politico, al progetto di legge con le modifiche al codice di procedura penale approvato recentemente in Commissione. A intervenire è Repubblica Futura che si focalizza in particolare sull'articolo 7 che introduce il terzo grado di giudizio anche a San Marino. "Non siamo contrari", precisa il partito che, però, esprime una serie di perplessità. Per Rf significa, da un lato, dare la possibilità di un'ulteriore pronuncia da parte di un giudice, ma dall'altro di prolungare i tempi del procedimento consentendo, così, di far scattare la prescrizione. "Era proprio necessario - chiede la forza politica - adottare questa modifica a poche settimane dalla sentenza definitiva del Conto Mazzini?". Il partito parla di "colpo di spugna" e accusa maggioranza e Governo di far tornare indietro la storia di almeno vent'anni. "Le nostre proposte non sono passate", sottolinea la forza di opposizione che aveva ipotizzato di prevedere il vaglio di due magistrati per le privazioni della libertà e di ridurre i tempi di segregazione del processo.

