Il MIS esce da “Libera”, il consigliere Rossano Fabbri diventa indipendente

La Direzione del MIS ha deciso di concludere l'esperienza di “Libera”. Pertanto Rossano Fabbri assumerà le vesti di Consigliere Indipendente nell’ambito del quadro politico di opposizione al Governo in carica. Troppe le perplessità del movimento sulla la recente apertura della fase costituente di “Libera” e sui risultati ottenuti dalla lista elettorale che, da progetto, doveva essere contraddistinta “da una chiara e netta presa di distanza dai fautori del disastro che ha contraddistinto la prima fase della scorsa legislatura”. MIS non risparmia critiche a governo e maggioranza che si sono “dimostrati notevolmente al di sotto delle aspettative, dando origine a maggiori problemi, anche in ambito internazionale, di quelli che sin da ora hanno dato prova di saper risolvere”.

