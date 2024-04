Il nuovo ambasciatore d'Italia, Fabrizio Colaceci, incontra il segretario agli Esteri Luca Beccari

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario per gli Affari Esteri, e Fabrizio Colaceci Ambasciatore d'Italia a San Marino

Con l'arrivo dell'ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, si apre un nuovo capitolo dei rapporti bilaterali tra i due Stati. Il 23 aprile, con la presentazione delle lettere credenziali ai Capitani Reggenti, si inaugura ufficialmente una stagione importante per le relazioni internazionali del Titano, sulla strada dell'Europa con l'Accordo di associazione. Nell'iter di insediamento del diplomatico anche l'incontro di oggi con il segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari, a Palazzo Begni. Durante il colloquio approfondito lo stato delle relazioni bilaterali la collaborazione tra il Titano e le regioni limitrofe, potenziata negli ultimi anni.

Con l'Italia un lavoro in continuità e in costante progressione. "C'è una linea di continuità - commenta Beccari - dettata dallo storico rapporto tra San Marino e Italia. E c'è il nuovo contesto dettato dall'accordo di associazione con l'Ue. Le materie d'interesse comune per Italia e San Marino via via si sono trasferite come competenza alla Commissione. Anche il rapporto bilaterale necessita di un coordinamento di Bruxelles su alcune tematiche e potrà arricchirsi di attività che al momento erano sospese".

Da Colaceci l'apprezzamento per il percorso di internazionalizzazione e avvicinamento all'Ue: "La prospettiva dell'accordo è un booster importante per rapporti che stanno già andando molto bene - aggiunge Colaceci -. Ho apprezzato che oggi il segretario mi abbia aperto le porte della Segreteria di Stato, anche per gli anni a venire e per il lavoro che dovremo costruire assieme. Toccheremo diversi settori: giustizia, economia, cultura".

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario per gli Affari Esteri, e Fabrizio Colaceci Ambasciatore d'Italia a San Marino