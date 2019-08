In Italia elezioni più vicine

Il resoconto politico

Si avvicinano le elezioni in Italia. “L'unica alternativa” secondo la Lega. Nel pomeriggio vertice tra il premier conte e Salvini a Palazzo Chigi. La Casellati e Fico al Colle, da Mattarella. Il film della giornata apre alla crisi di Ferragosto, non più così improbabile dopo lo showdown politico seguito al voto sul TAV. Non si sarebbe parlato di dimissioni nell'incontro al Quirinale tra il premier Giuseppe Conte ed il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma la bomba sganciata da Matteo Salvini, già anticipata nel comizio di Sabaudia, nel primo pomeriggio sancisce la rottura col Movimento Cinque Stelle dopo l'ultimo strappo, con una nota stampa: “niente rimpasti o esecutivi tecnici, nessuna richiesta di poltrone, unica alternativa il voto. Ogni giorno è un giorno perso.

”Si riconoscono, questo si, le cose buone fatte Urne subito dunque, una parte del Carroccio ipotizza già metà ottobre. I Cinque Stelle no, fin dalla mattinata lasciano trapelare la volontà di andare avanti, “chiunque oggi, 8 agosto, aprisse una crisi di governo si assumerebbe la responsabili di riportare in Italia un esecutivo tecnico, è una follia”

Poi, la reazione durissima del Movimento alle dichiarazioni della Lega “incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari".

Difficile pensare a questo punto che la compagine di governo, che pure ha improvvisato equilibrismi sulla fune una crisi che dura da mesi , prosegua così com'è. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi vertice di oltre un'ora tra il premier Conte e Matteo Salvini, al quale non avrebbe partecipato Di Maio. Nel frattempo il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico sono stati ricevuti al Colle dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A questo punto, è tutto nelle sue mani.