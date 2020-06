Incontro a Palazzo Begni tra il Segretario di Stato agli Esteri e l'Ambasciatore d'Italia

Oggi si celebra il 74esimo anniversario della Repubblica Italiana. Una festa simbolo, anch'essa in parte stravolta dagli effetti della pandemia. Non potendo celebrare la ricorrenza con il tradizionale ricevimento nella sede diplomatica, l’Ambasciatore d'Italia sul Titano Guido Cerboni è stato ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri. “L'occasione – ha detto Luca Beccari - per dare il giusto riconoscimento all'importante collaborazione che l'amica Repubblica Italiana ha dimostrato verso San Marino nei mesi dell'emergenza sanitaria”. E' un “messaggio di fraterna vicinanza” quello che Cerboni ha voluto indirizzare non solo alla collettività italiana residente in territorio ma anche alle Autorità e ai cittadini sammarinesi, che guardano all’Italia con sentimenti di amicizia. “Un pensiero particolare a tutti coloro che soffrono per le conseguenze della pandemia, - sottolinea - ricordando come molte delle vittime del virus appartenessero proprio a quelle generazioni che fecero rinascere l’Italia e l’Europa dalle macerie materiali e morali del nazifascismo e della guerra”.