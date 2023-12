Interventi sui mutui, Libera: "Una prima risposta, seppur tardiva"

Sugli interventi a mitigazione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari interviene Libera: "Una prima risposta, dopo mesi di solleciti" - dice, ricordando come dallo scorso anno il partito avesse fatto proposte in merito, chiedendo più volte tavoli di confronto con Governo e banche. "Un intervento che ci lascia soddisfatti - rileva Libera - seppur tardivo", e chiede venga "esteso ad una platea più ampia di famiglie colpite dal carovita". E incalza per l'applicazione del'ICEE, per rendere più eque le politiche sociali.