La Consulta delle Giunte chiede riapertura dei mercati nei Castelli e riattivazione della manutenzione del verde pubblico

Riunita di recente la Consulta delle Giunte di Castello, con i nove Capitani collegati in videoconferenza insieme a Marianna Bucci, in rappresentanza della Segreteria Interni. Si è parlato, nell'occasione, delle elezioni delle Giunte previste a giugno ma rinviate causa pandemia: nessuna nuova data è stata fissata, verosimilmente però non potranno tenersi prima di dicembre 2020.

Tra i punti salienti sollevati dai Capitani: l'eventuale apertura dei mercati, delle case dei Castelli e delle sale pubbliche gestite dalle Giunte; la possibilità di celebrazioni liturgiche in luoghi pubblici all'aperto; l'urgente riattivazione delle maestranze dell'UGRAA per il taglio erba e la manutenzione dei parchi, - quest'ultima - che sarà sottoposta al Segretario di Stato al Territorio tramite apposita lettera da parte della Consulta.

Dai rappresentanti delle realtà locali, infine, qualche rammarico per non essere stati sufficientemente considerati in questo periodo di emergenza.