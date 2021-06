La Reggenza incontra i Capitani di Castello, focus sulle problematiche delle amministrazioni

Ieri il tradizionale incontro semestrale fra i Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini e i Capitani di Castello, alla presenza anche del Segretario agli Interni, Elena Tonnini. Una occasione per portare davanti alla massima istituzione le istanze delle 9 Giunte. In evidenza - segnala il Portavoce della Consulta delle Giunte, Roberto Ercolani – problematiche generalizzate di viabilità, veicolare e pedonale; toccato il problema della sicurezza dei territori; così come l'ambito dei servizi da potenziare – dagli ambulatori ai parcheggi, ai rifiuti. Su tutto, si chiede una migliore programmazione dei lavori pubblici. Segnalata anche la situazione dei cimiteri, con la scarsità di loculi, ormai esauriti in particolare a Domagnano e Acquaviva. Uno sguardo anche ai rapporti: dal portavoce Ercolani evidenziato un “problema di comunicazione tra amministrazioni locali e centrale”, mentre messo in luce il lavoro di una Consulta delle Giunte “coesa, con le idee chiare rispetto al Paese; quello che manca – dice Ercolani – sono le risorse”.