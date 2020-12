Libera contro Ciavatta: "Smetta con le minacce di denuncia nel tentativo di nascondere le proprie mancanze: cosa aspetta a fare le riforme?"

Libera (che con Civico10 nella scorsa legislatura aveva la titolarità delle politiche sanitarie) non ci sta e risponde alle accuse dell'attuale Segreteria alla Sanità, specificando che “le somme riportate e relative al disavanzo del fondo pensioni degli anni 2017, 2018 e 2019, sono state coperte, anno per anno, dagli attivi della gestione finanziaria delle somme investite dal Consiglio per la Previdenza. Quindi con le stesse modalità con le quali si è deciso di procedere per il 2020”. Unica differenza, - fanno notare - il fatto che la pandemia abbia determinato una forte contrazione dei contributi previdenziali incidendo pertanto in negativo sul bilancio previdenziale.





Su tale disavanzo, più alto del previsto, – aggiunge il partito d'opposizione – non sarà dunque possibile intervenire solo con gli attivi della gestione finanziaria delle riserve tecniche ma con i circa 10 milioni presi dalle stesse riserve. Se sono state trovate irregolarità – intima infine Libera - si proceda con le denunce e Ciavatta se la faccia finita con le minacce sugli organi di informazione, nel tentativo di nascondere al contrario una propria chiara mancanza: un anno perso senza fare le riforme necessarie”.

Il comunicato stampa di Libera